(ANSA) - NEW YORK, 24 GIU - Il nome 'Donald' sparisce dalle culle americane e non è mai stato così poco popolare tra i genitori Usa. Secondo i dati della Social Security Administration, nel 2025 meno di 400 neonati hanno ricevuto il nome del presidente Donald Trump, che oggi occupa soltanto il 690esimo posto nella classifica nazionale. Si tratta di un minimo storico, secondo un'analisi dei dati federali condotta da Notus e pubblicata sui media Usa. Negli anni Trenta, invece, era tra i nomi più diffusi d'America, e raggiunse l'apice della popolarità nel 1934, quando oltre 30.400 bambini americani furono chiamati 'Donald', rimanendo tra i primi 100 nomi più diffusi fino al 1990. Il suo declino non si è arrestato neanche durante l'ascesa politica di Trump: quando debuttò il programma 'The Apprentice' nel 2004, 'Donald' occupava la 263ma posizione, mentre per la sua prima vittoria alle presidenziali del 2016 era in 489ma posizione. E il declino non si è fermato neppure con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025. (ANSA).