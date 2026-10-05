(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il Liceo Edoardo Amaldi di Novi Ligure è da giorni al centro di una polemica dopo che sulla bacheca online del registro elettronico dell'istituto sarebbe apparsa una comunicazione che promuoveva il corteo con il 'Sudario di Gaza', un lenzuolo recante i nomi dei bambini vittime del conflitto. L'Ufficio scolastico del Piemonte ha disposto un'ispezione per accertare quanto accaduto, spiega il ministero dell'Istruzione, "e verificare l'eventuale utilizzo improprio di uno strumento istituzionale della scuola per convocare gli studenti a manifestazioni. Qualora i fatti fossero confermati, si configurerebbe una grave violazione della deontologia professionale. L'ispezione disposta dal Ministero servirà a ricostruire puntualmente i fatti e ad accertare le relative responsabilità". "La scuola costituzionale è quella che educa allo spirito critico, al pluralismo e che rifiuta ogni forma di indottrinamento - dice il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - La pratica dell'indottrinamento degli studenti appartiene soltanto ai regimi totalitari". Il corteo "Sudario di Gaza" è in programma sabato 10 ottobre per ricordare i nomi dei 18.457 minori palestinesi uccisi nella striscia di Gaza. (ANSA).