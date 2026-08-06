(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 06 AGO - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato un piano per rafforzare la sicurezza nelle regioni produttrici di avocado del Michoacán e per avviare un dialogo con Washington per riprendere "il prima possibile" le esportazioni del prodotto verso gli Usa. Il commercio di avocado verso gli Stati Uniti è infatti attualmente sospeso dopo il ritiro degli ispettori Usa a causa di un allarme sicurezza per le crescenti violenze dei cartelli. Durante la sua consueta conferenza stampa mattutina, Sheinbaum ha dichiarato di aver avviato un piano di lavoro per "garantire ulteriormente la sicurezza" nel Michoacán. Ha inoltre indicato che proporrà agli Stati Uniti la possibilità, "come ultima risorsa", che gli ispettori statunitensi vengano temporaneamente sostituiti da personale messicano. Gli Usa rappresentano il 90% dell'export del rinomato 'aguacate' messicano ma il commercio di questo frutto è soggetto al compimento di ispezioni obbligatorie sul campo da parte del dipartimento dell'Agricoltura statunitense (Usda). (ANSA).