(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso: non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 e sono in arrivo i nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri. La ministra Roccella Cavallari lo scorso marzo avevano festeggiato le nozze d'oro. "L'ho incontrato a diciotto anni e da quel momento - ha raccontato la stessa ministra in passato - non ci siamo più lasciati". Luigi Cavallari è stato professore presso la facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti -Pescara. (ANSA).