(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Si sta spostando rapidamente verso il Centro-Sud, che ne sarà investito in pieno nella giornata di oggi, il fronte temporalesco che, dopo due settimane di caldo asfissiante, ha colpito il settentrione. "I fenomeni più intensi - spiega Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it - si concentreranno inizialmente sulla Romagna, per poi estendersi rapidamente alle regioni centrali, colpendo Marche, Umbria, Toscana e Lazio. Entro il tardo pomeriggio e la serata, la perturbazione raggiungerà il meridione, coinvolgendo in particolar modo la Campania e la Puglia. Non è esclusa la possibilità che i temporali vengano accompagnati da grandinate e da forti raffiche di vento". Domani si avrà ancora una residua instabilità con ulteriori temporali concentrati principalmente al Sud. "Caldo estremo e nubifragi - sottolinea l'esperto - non sono altro che le due facce della stessa medaglia: il calore accumulato nei bassi strati dell'atmosfera ha fatto da innesco per i temporali che hanno colpito il Nord Italia. Ora, però, questo fonte temporalesco si sta spostando rapidamente verso il Centro-Sud". Esattamente come accaduto al Nord, l'energia potenziale in gioco (derivante dal caldo preesistente) fornirà un carburante alle celle temporalesche, che localmente potranno risultare di forte intensità. L'estate, comunque, precisa Gussoni, "non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Già nel corso del weekend, l'anticiclone subtropicale africano proverà a riprendersi con forza lo spazio perduto. Ci attendiamo quindi un rapido ritorno a condizioni di stabilità con il sole e un deciso e generalizzato aumento delle temperature". Nel dettaglio: Giovedì 2. Al Nord: ultimi temporali sull'Emilia Romagna, più sole altrove. Al Centro: forti temporali a macchia di leopardo. Al Sud: forte instabilità con temporali sparsi su Puglia, Campania e Basilicata. Venerdì 3. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio e bassa Sardegna. Al Sud: temporali a carattere irregolare, specie sui settori tirrenici. Tendenza: nuova pulsazione dell'anticiclone africano dal weekend, caldo in aumento (ANSA).