(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Un leone, scampato alla guerra in Ucraina dopo essere stato trovato a quattro mesi dentro un borsone alla stazione ferroviaria di Odessa, sta affrontando una battaglia ancora più dura per la sopravvivenza nella sua nuova casa in Minnesota, a causa di una malattia rara. Taras, le sue due sorelle Lesya e Stefania, e un altro cucciolo di nome Prada, erano stati portati negli Stati Uniti nel novembre 2022 dal Wildcat Sanctuary che ne organizzò il salvataggio insieme all'International Fund for Animal Welfare. Era stato un veterinario americano che lavorava a Kiev, all'epoca già bersaglio di attacchi con missili e droni russi, a portarli in salvo in Polonia dopo un viaggio di 36 ore. A maggio i veterinari del centro hanno scoperto che Taras ha contratto la blastomicosi, un'infezione fungina non contagiosa che si contrae solitamente dal terreno. Nota anche come malattia di Gilchrist, l'infezione è spesso letale sia per gli esseri umani che per gli animali, se non diagnosticata e trattata tempestivamente. Tammy Thies, fondatrice e direttrice del Wildcat Sanctuary, ha dichiarato che Taras ha risposto bene al trattamento intensivo ma ha ancora bisogno di cure. "E' il suo secondo miracolo", ha detto Thies raccontando che i veterinari le avevano dato poche speranze. (ANSA).