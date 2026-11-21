(ANSA) - PALERMO, 21 NOV - "Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica. Conoscevo Gianni De Gennaro da 15 anni. Prima di un rapporto professionale tra noi c'era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei". Lo dice l'avvocato Francesco Bertorotta che assisteva l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro dalle accuse di depistaggio aggravato, formulate dalla Procura di Caltanissetta, insieme al professore Franco Coppi. "Stavamo lavorando alla difesa - aggiunge l'avvocato Bertorotta - che peraltro aveva già ottenuto l'avallo del gip che ha bollato come inconsistenti le accuse a carico del prefetto De Gennaro, rigettando la richiesta di misura cautelare e affermando l'inesistenza di gravi indizi contro di lui". (ANSA).