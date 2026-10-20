(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Abbiamo sbloccato circa un miliardo di euro: 480 milioni per quanto riguarda tutte le domande che sono arrivate fino ad agosto e poi mettiamo nuove risorse su settembre-ottobre, però il credito d'imposta sarà ovviamente nel '27". Così il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi dopo il tavolo con gli autotrasportatori in Prefettura a Milano. "Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare tutte le domande che sono pervenute fino al 30 di agosto, che è l'ultima finestra che è stata aperta" ha aggiunto Rixi. Con gli autotrasportatori "abbiamo una serie di incontri di scadenza, ci rivedremo il 27. Il governo si è impegnato a inserire le nuove risorse in un nuovo decreto - ha spiegato - e poi c'è il tema che noi stiamo cercando di elaborare una proposta per arrivare a eguagliare il modello spagnolo, che vede un adeguamento sostanzialmente dei prezzi con l'aumento del gasolio anche sul tema delle tariffe dell'autotrasporto". (ANSA).