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(ANSA) - BRUXELLES, 02 NOV - Governo sull'orlo della crisi sulla manovra in Belgio. Dopo giorni di stallo e senza un accordo della coalizione 'Arizona' che guida l'esecutivo di centrodestra, il premier Bart De Wever questa mattina si sta recando dal Re Filippo I per rassegnare le dimissioni. Secondo i media belgi potrebbe essere questa l'ultima, disperata mossa del premier per uscire dallo stallo entro domani a mezzogiorno, termine ultimo per trovare un accordo sulla manovra. In alternativa il re già oggi potrebbe accettare le dimissioni di De Wever. (ANSA).