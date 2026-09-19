(ANSA) - POTENZA, 19 SET - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in serata, a Potenza, sarà eletto segretario lucano di Forza Italia: "E' un incarico importante - ha detto parlando con i giornalisti a margine del congresso regionale - per il rilancio di Forza Italia nel nostro territorio". "Noi - ha proseguito il governatore lucano - continueremo nel solco tracciato egregiamente dalla ministra Casellati (che dal 24 marzo 2023 guidava il partito in Basilicata, dove è stata eletta alle Politiche 2022). E' importante - ha aggiunto Bardi - dare una scossa in un momento particolarmente difficile e in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali". Il neo segretario lucano di Forza Italia ha inoltre ringraziato della fiducia che ha riposto in lui il segretario nazionale, Antonio Tajani, e ha annunciato che "incrementerà le iniziative sui territorio, dove mi recherò, per partecipare non più solo da presidente della Regione ma anche come segretario regionale per quella che ritengo essere una missione importante per il bene dei lucani". (ANSA).