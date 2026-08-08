(ANSA) - BRASILIA, 08 AGO - Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha respinto la richiesta della difesa dell'ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) di ricevere domani in visita a casa i figli Flavio, Carlos e Jair Renan, in occasione della Festa del papà. Moraes ha ricordato che, in base a una decisione del 17 luglio, tutte le visite all'ex presidente agli arresti domiciliari sono sospese per 30 giorni, ad eccezione di quelle mediche, fisioterapiche e degli avvocati. La difesa aveva chiesto un'autorizzazione speciale, definendo l'incontro di carattere "strettamente umanitario e familiare" e sostenendo che avrebbe consentito di preservare i legami tra padre e figli senza interferire con le misure cautelari. Il divieto di visite familiari era stato imposto dopo che Moraes aveva ritenuto che una lettera di Bolsonaro, letta sui social dal figlio Flavio, avesse violato le regole degli arresti domiciliari. Flavio è candidato alla presidenza, Carlos al Senato e Jair Renan alla Camera. (ANSA).