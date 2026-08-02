(ANSA) - FERRARA, 02 AGO - "Il 2 agosto non è più un mistero, se mai lo è stato. E' vero che si è impedito per anni di accertare la verità giudiziaria sulla matrice fascista ed eversiva della strage. Un passo avanti è stato fatto su un tema irrisolto sui mandanti e sul movente, ma la verità completa non è stata ancor oggi raggiunta". Sono le parole del giudice Francesco Maria Caruso, intervistato dal quotidiano on line ferrarese Estense.com. Il magistrato ha presieduto la Corte di assise bolognese che in primo grado, il 6 aprile 2022, ha condannato all'ergastolo Paolo Bellini (sentenza ora definitiva), ritenuto il quinto esecutore materiale dell'attentato alla stazione di Bologna che il 2 agosto del 1980 ha provocato 85 vittime e 200 feriti. Il processo ha anche affrontato il tema dei mandanti, finanziatori e organizzatori, individuati in Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ma non imputabili in quanto deceduti. Dopo la condanna, Bellini venne arrestato anche per le minacce al giudice. Nell'intervista al giornalista Daniele Predieri, pubblicata per il 46/o anniversario dell'attentato, Caruso dice che ancora oggi "depistaggi, prove occultate, distrutte, documenti dispersi e la protezione goduta ieri e ancora oggi dagli autori della strage, le collusioni tra destra eversiva, apparati militari massoneria deviata, gruppi politici ed economici lasciano zone d'ombra". Per Caruso "un passo in avanti è stato tuttavia fatto nel senso che è stato risolto il tema rimasto fin qui irrisolto: la strage del 2 agosto ha dei mandanti individuabili negli ambienti che da sempre hanno tramato contro la Repubblica democratica con stragi e tentativi di colpo di Stato". Il movente? "E' quello eversivo collegato all'introduzione di una seconda Repubblica, governata da lobby, massoneria e poteri criminali; gli autori si individuano nell'arcipelago delle organizzazioni neofasciste, manovrate da servizi e P2, sviluppatesi nella seconda metà degli anni settanta, a partire dal tronco di Ordine nuovo a Avanguardia nazionale". E sulle critiche e polemiche sulla sentenza e la matrice fascista della strage? "Le prove sulla matrice e sulle responsabilità sono sterminate, assai più cospicue di quanto emerge nel dibattito pubblico. Non si celebrano quattro processi e non si pronunciano decine di sentenze di condanna in dibattimenti pubblici senza robusti apparati di prova. Il problema è che parlare è più facile che leggere e conoscere le carte". (ANSA).