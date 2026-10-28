(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Il prezzo del gas europeo resta in tensione. Il Ttf ad Amsterdam con un rialzo del 4,1% tocca i 100,04 euro al megawattora sui livelli del 2022 dopo l'invasione russa in Ucraina. A preoccupare è una possibile crisi energetica nel Vecchio Continente. I timori di escalation della guerra in Iran, che potrebbe limitare ulteriormente le forniture di gas, insieme ai bassi livelli delle scorte europee e alla crescente domanda di riscaldamento in vista della stagione invernale sono alla base dell'aumento. Anche il greggio è in crescita: il Brent supera i 115 dollari al barile (+1,1%) e il Wti in rialzo del 2% verso 102 dollari. (ANSA).