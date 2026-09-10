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(ANSA) - MILANO, 10 SET - Il gas supera quota 81 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam, confermandosi sui massimi dal dicembre del 2022. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano il 2,5% a 81,23 euro al MWh, spinti dalle minacce reciproche tra Usa e Iran. Sul mercato internazionale poi si è abbattuta una nuova tegola dall'Australia, secondo esportatore mondiale di Gnl dopo lo stop delle consegne dal Qatar. Il governo di Canberra intende infatti portare dal 15 al 20% la quota di Gnl destinato all'esportazione da trattenere per alimentare le riserve nazionali a partire dalle consegne del 1 gennaio del 2028. (ANSA).