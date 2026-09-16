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(ANSA) - MILANO, 16 SET - Si mantiene sopra quota 80 euro il gas naturale sulla piazza ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano lo 0,95% a 80,83 euro al MWh. .Le quotazioni risentono dello scarso livello raggiunto dalle scorte in Germania, ferme al 55,9% a 138,4 TWh a poco più di un mese dalla chiusura della stagione degli stoccaggi. L'Europa è al 68% a 775 TWh, contro una media del periodo intorno all'80%, mentre l'Italia è all'84,8% a 172,5 TWh, al di sotto dei 183,22 TWh di un anno fa. Secondo gli analisti di Blooomberg con gli attuali livelli di stoccaggi le quotazioni del gas potrebbero raggiungere in Europa i 100 euro al MWh. (ANSA).