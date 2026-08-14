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(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Il gas si mantiene a cavallo dei 61 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam con l'aumento della pressione degli Usa, che hanno annunciato nuove restrizioni economiche sull'Iran. Dopo aver superato i 61 euro al MWh i contratti future sul mese di settembre guadagnano lo 0,56% a 60,74 euro, segnando comunque un rialzo settimanale di circa il 9%, in assenza di progressi tangibili nelle trattative tra Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz nel pieno della stagione degli stoccaggi in vista dell'inverno. (ANSA).