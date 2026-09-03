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(ANSA) - MILANO, 03 SET - Si conferma sotto quota 73 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam a metà giornata. I contratti future sul mese di ottobre cedono l'1,1% a 72,82 euro al MWh, dopo aver superato nella vigilia i 74 euro. Suoi mercati asiatici il Gnl (gas naturale liquefatto) ha chiuso a 23,76 dollari per milioni di unità termiche britanniche (Mmbtu), pari a 68,5 euro al MWh. Nel corso della seduta dopo aver toccato la cifra record di 25,9 dollari per milione di unità termiche britanniche, il valore più alto dal dicembre del 2022, pari a 74,66 euro al MWh a causa della competizione con l'Europa sulle forniture internazionali di gas naturale liquefatto provenienti dagli Usa. (ANSA).