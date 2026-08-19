(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Scende sotto i 64 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, che lo scorso 24 luglio era salito fino a raggiungere 64,53 euro. Un valore, quest'ultimo superato nel 2026 solo lo scorso 19 marzo a 70,85 euro. I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,65% a 63,24 euro, con il persistere del blocco dello stretto di Hormuz. Il tratto di mare per il quale prima della guerra tra Usa e Iran transitava il 20% del gas liquefatto mondiale, è stato definito come "nuovo territorio degli Stati Uniti" dal presidente Usa Donald Trump. (ANSA).