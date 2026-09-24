(ANSA) - MILANO, 24 SET - Risale fino a sfiorare quota 74 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam contratti future sul mese di ottobre guadagnano il 2,74% a 73,98 euro al MWh all'indomani delle parole del presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian all'assemblea dell'Onu sulla resistenza iraniana che "aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli". Pesa inoltre il ritardo della Germania nel riempire gli stoccaggi. Il Paese è fermo al 57% a oltre 141 TWh, contro l'86% italiano a 175 TWh e il 70,24% dell'Ue a 794,84 TWh quando manca poco più di un mese alla chiusura della stagione utile per rimpinguare le scorte. (ANSA).