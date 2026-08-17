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(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Il gas riprende a salire e si porta su un nuovo massimo dallo scorso 27 luglio sopra quota 62 euro. Sulla piazza Ttf di Amsterdam i contratti future sul mese di settembre guadagnano l'1,93% a 62,61 euro al MWh. Sulle negoziazioni, che proseguono senza soluzione di continuità fino al sabato, pesa lo stallo dei negoziati sullo stretto di Hormuz tra Iran e Oman, con la minaccia del presidente Usa Donald Trump di" bombardare senza pietà" il sultanato qualora si dovesse "mettere di mezzo" nel conflitto con l'Iran. (ANSA).