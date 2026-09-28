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(ANSA) - MILANO, 28 SET - Prosegue la corsa del gas sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove supera i 74 euro. I contratti future sul mese di ottobre guadagnano il 2,9% a 74,16 euro al MWh. Sull'ennesimo aumento pesa l'incertezza sulle trattative tra Usa e Iran con la mediazione del Qatar annunciate dal presidente americano Donald Trump. A complicare il quadro il protrarsi delle attività di manutenzione degli impianti di estrazione e di distribuzione in Norvegia, con un minore apporto di gas pari a 5 milioni di metri cubi al giorno. (ANSA).