(ANSA) - GRINZANE CAVOUR, 20 LUG - La gioielleria Roggero di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, "riaprirà a brevissimo". Lo conferma Dante Roggero, il fratello dell'orefice condannato per l'omicidio di due rapinatori e in carcere da venerdì scorso a Bollate, nel Milanese. A condurre l'attività di famiglia, aperta dagli anni Ottanta a pochi chilometri dalla residenza di La Morra, è Mariangela Sandrone, la moglie di Roggero, insieme a una delle quattro figlie: "Per loro non sarà facile, - dice Roggero - tra le altre cose saranno due donne sole in una gioielleria". "Speriamo che lo Stato assicuri loro un minimo di attenzione per quanto riguarda la loro sicurezza" conclude. (ANSA).