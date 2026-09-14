(ANSA) - TORINO, 14 SET - Accolto dal picchetto d'onore, schierato di fronte alla cattedrale di Mondovì (Cuneo), è giunto il feretro di Raffaele Costa, quattro volte ministro in tre diversi governi con il Pli e Forza Italia a inizio anni Novanta. Poco prima era giunto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presente in rappresentanza del governo insieme ai ministri Gilberto Pichetto Fratin, Paolo Zangrillo, Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini. La funzione è presieduta da monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì. (ANSA).