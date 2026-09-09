(ANSA) - SQUINZANO, 09 SET - E' arrivato alle 10 davanti la chiesa Maria Regina, a Squinzano, in provincia di Lecce, il feretro di Lorena Isceri uccisa dal suo ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla A1 dopo dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio. Una bara bianca accolta in un religioso silenzio, seguito dai familiari e i parenti stretti. La madre Antonietta che stringe tra le braccia l'orsacchiotto bianco di Lorena, regalatole quando era bambina e il padre Franco che si china tra le lacrime sulla bara della figlia baciandola. Le strade sono addobbate con drappi e fiocchi rossi. Al momento la camera ardente allestita nella chiesa Maria Regina è chiusa ai giornalisti e alle persone in attesa per permettere ai familiari di raccogliersi in un momento privato di preghiera. (ANSA).