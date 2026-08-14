(ANSA) - ROMA, 14 AGO - OpenAI potrebbe superare nel 2026 i 40 miliardi di fatturato, in base delle attuali prestazioni del gruppo, raddoppiando il tasso di crescita previsto a partire dalla fine del 2025 e rafforzando il piano per il debutto a Wall Street. Lo scrive Bloomberg citando fonti informate sulla questione. Il fatturato di OpenAI ha registrato un'accelerazione negli ultimi mesi, trainato dalla crescita del suo software di programmazione basato sull'Ia, dalle vendite degli abbonamenti e dalla recente attività pubblicitaria. (ANSA).