(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - "Lo slancio attuale e l'aumento degli investimenti non si traducono ancora in forze sufficientemente operative, sostenibili e interoperabili, mentre permangono gravi lacune in termini di capacità: quanto raggiunto finora, sebbene senza precedenti, non è ancora sufficiente". E' l'analisi contenuta nel primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia europea per la difesa (Eda), che l'ANSA ha potuto visionare in alcune delle sue parti. Il documento è riservato e sarà presentato, oltre che al Coreper, ai vertice dei leader Ue di ottobre. (ANSA).