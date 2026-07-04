(ANSA) - WASHINGTON, 04 LUG - Malgrado il caldo, "che non è così intenso come previsto, la folla a Washington è Incredibile". Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump, rilevando che "l'amore per il nostro Paese non è mai stato così forte! Le esibizioni aeree sono a un livello mai visto prima: che grandi piloti, che mezzi eccezionali!!!. Ci vediamo più tardi! Interverrò al Lincoln Memorial verso le 22" (le 4 del mattino ora italiana). La Reflecting Pool, infine, "ha un aspetto magnifico, nonostante tutto quello che ha subito a causa dei vandali. Svuoteremo e ripareremo rapidamente i danni subito dopo questo grande fine settimana. Buongiorno dell'Indipendenza. Il nostro Paese è più forte che MAI!!!", conclude Trump. (ANSA).