ANSA - WASHINGTON, AUG 12 - Peggiorano i contri pubblici degli Stati Uniti. Il deficit federale ha raggiunto i 432,3 miliardi di dollari a luglio, in aumento del 48% sull'analogo mese del 2025, portandosi al livello più alto da marzo del 2021 sulla spinta dell'impennata dei costi di Medicare e del peso continuo degli interessi sul debito sui conti pubblici. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento del Tesoro, il disavanzo complessivo accumulato nei primi dieci mesi dell'anno fiscale è salito a quasi 1.800 miliardi di dollari, superando il dato del corrispondente periodo dell'anno precedente. ANSA.