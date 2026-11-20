(ANSA) - TORINO, 20 NOV - "Siamo 30mila persone qui in piazza. Questa è la risposta: se vogliamo possiamo fare tutto. Noi la guerra non la paghiamo". È quanto detto al microfono dai manifestanti dello spezzone di opposizione sociale che, arrivati in corso Unità d'Italia a Torino, proseguono come annunciato verso l'imbocco della tangenziale che porta all'autostrada. La cifra di 30mila partecipanti è quella riferita dagli organizzatori, ma al momento non è confermata dalla questura. Lo spezzone si era staccato dal corteo principale dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, proseguendo lungo un percorso non preavvisato, bloccando il traffico durante il passaggio dei manifestanti. "Come l'anno scorso stiamo bloccando tutta la città, in questa grande giornata di lotta, continueremo a bloccare tutto e a scendere in piazza tutti i sabati fino a quando le condizioni di vita in questo Paese non cambieranno", annunciano ancora al microfono. (ANSA).