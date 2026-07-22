(ANSA) - BRUXELLES, 22 LUG - Il Consiglio Ue ha scelto, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'Esma, l'Autorità europei degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo ma va confermata dal Parlamento europeo. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi sono membri del Board dell'Esma."È stato eletto comporti all'Esma, abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro". Così l ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che esce dall'Aula della Camera, per annunciare ai cronisti la notizia poco prima che arrivasse la comunicazione ufficiale. (ANSA).