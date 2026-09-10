(ANSA) - NEW YORK, 10 SET - Le speculazioni sugli stretti rapporti fra Donald Trump e la sua assistente Natalie Harp sono "assolutamente ridicoli", sono solo "gossip". Lo afferma Marc Beckman, consigliere della First Lady Melania Trump. "I media liberal non sono interessati ai risultati ottenuti dalla First Lady e inseguono i gossip da tabloid di Natalie Harp. Sono ridicoli", ha detto Beckman. I media "non sanno nulla della vita privata della First Family e rincorrono i gossip invece che coprire i successi della First Lady e di Donald Trump", ha messo in evidenza. (ANSA).