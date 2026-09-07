(ANSA) - ROMA, 07 SET - L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe), che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era5 Land, del Centro europeo per le previsioni meteo di medio periodo (Ecmwf). Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3°C a due metri dal suolo, contro la media di 23,6 °C dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale e a due metri dal suolo, ha detto Lorenzo Arcidiaco, del Cnr-Ibe. I dati indicano inoltre che da gennaio ad agosto 2026 si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che in agosto è avvenuto lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi, più elevata di 5,2 gradi rispetto ai 20,4 gradi della temperatura media di agosto del periodo 1951-1980, e superiore di 3,5 gradi rispetto ai 22,1 gradi della media di agosto del periodo 1991-2020. (ANSA).