(ANSA) - BRUXELLES, 13 SET - I Socialdemocratici sono in testa nelle elezioni svedese, con il 28,4%, secondo gli exit poll della tv pubblica Svt alla chiusure delle urne. Al secondo posto i Moderati di Ulf Kristersson, al 18,1% dato che ribalta i sondaggi, che davano i nazionalisti degli Svedesi Democratici in vantaggio nella coalizione di centrodestra. La formazione di Jimmie Akesson si ferma al 17,2%, il 3,3% in meno rispetto alle precedenti elezioni politiche. La coalizione di centrosinistra guidata da Magdalena Andersson, secondo gli stessi exit è in vantaggio con il 51,3% su quella di centrodestra. (ANSA).