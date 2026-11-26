(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il cda di Rcs MediaGroup ha designato all'unanimità Stefano Barigelli per la nomina a direttore del Corriere della Sera. Il direttore designato, si legge in una nota, si insedierà una volta compiute le prescritte procedure. Il consiglio, presieduto da Urbano Cairo, ha espresso il proprio apprezzamento a Luciano Fontana per l'attività svolta in questi oltre undici anni di direzione del Corriere della Sera, nel corso dei quali ha dato un importante impulso allo sviluppo digitale del Corriere e alla crescita degli abbonamenti, salvaguardando, anche nell'attuale contesto di profondi cambiamenti, i valori di autorevolezza, indipendenza e qualità dell'informazione. Al futuro direttore Barigelli il cda ha espresso i suo migliori auguri. Il suo compito, spiega la nota, "sarà di guidare il Corriere della Sera in questa nuova fase di grande trasformazione, con l'obiettivo di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia e continuando a rappresentare un punto fermo per chi cerca informazione affidabile, autorevole e di qualità". (ANSA).