(ANSA) - BOLZANO, 11 NOV - Allarme bomba questa mattina in 6.000 scuole in Italia, ma neanche uno in Trentino Alto Adige. La possibile causa, secondo l'assessore all'istruzione di lingua tedesca della Provincia di Bolzano Philipp Achammer, interpellato dall'ANSA, è da cercarsi proprio nell'autonomia. "E' sicuramente dovuto al fatto che abbiamo un sistema autonomo e abbiamo anche indirizzi mail diversi. Quindi, le nostre mail non passano attraverso il sistema del ministero. Visto che né la scuola di lingua tedesca, né quella italiana in Alto Adige hanno ricevuto mail di minacce dovrebbe essere questo il motivo", ha aggiunto l'assessore. (ANSA).