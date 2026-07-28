(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Due escursionisti con il loro cane sono stati soccorsi nella notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul sentiero tra il Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi, nel territorio di Balme, nel Torinese. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando la coppia, a quota 2.100 metri, ha chiesto aiuto perché il cane, di grossa taglia, era troppo stanco per proseguire la discesa. Sul posto è intervenuta una squadra composta da otto tecnici della stazione locale del Soccorso Alpino, tra i quali un veterinario. Raggiunti gli escursionisti, il medico veterinario ha sedato l'animale, del peso di circa 50 chilogrammi, che non era più in grado di camminare. Il cane è stato quindi immobilizzato su una barella e trasportato a spalla fino a valle. L'intervento si è concluso intorno mezzanotte e mezza. (ANSA).