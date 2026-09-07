(ANSA) - PANAMA CITY, 07 SET - Il Canale di Panama non esclude nuove restrizioni al traffico navale a causa della siccità aggravata dal fenomeno meteorologico El Niño. Lo ha dichiarato il nuovo amministratore del canale. Il canale interoceanico, che mette in comunicazione il Mar dei Caraibi con l'Oceano Pacifico, ha già gradualmente ridotto il numero massimo di navi ammesse giornalmente da 36 a 32. Ma Ilya Espino de Marotta, che ha assunto l'incarico di amministratore oggi ha affermato in un'intervista di non escludere ulteriori misure se la siccità dovesse persistere. (ANSA).