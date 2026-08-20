(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Il caldo eccezionale di questa estate persiste al Centrosud e sabato tornano a comparire i bollini rossi, per fortuna solo due: si tratta di Bari e Palermo, contrassegnate con il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani. Sempre sabato, spariscono i bollini arancioni che indicano il rischio caldo solo per i più fragili: oggi sono 7 e domani 4, tra cui i entrambi giorni gli stessi capoluoghi di regione Puglia e Sicilia. Oggi, in particolare, in arancione ci sono anche Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze (domani e sabato in verde) e Roma (domani e venerdì in giallo). Domani, oltre a Bari e Palermo, il rischio caldo per i più fragili riguarderà nuovamente Campobasso, e Pescara. Sia venerdì che sabato si registra una netta prevalenza di bollini verdi (nessun rischio caldo): saranno addirittura 20 domani e 16 sabato, mentre oggi sono 8. I bollini gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) saranno 3 venerdì e 9 sabato: oggi sono 12. (ANSA).