(ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - Il caldo estremo dell'ultima settimana, con punte di 47 gradi registrate ieri, non abbandona la Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso nel pomeriggio un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature, valido dalle 18 di oggi, venerdì 17 luglio, sino alle 20 di lunedì prossimo, 20 luglio. Anche stamane nel sud dell'Isola le massime hanno superato i 45 gradi centigradi. Nei prossimi giorni si aggireranno attorno ai 37 gradi, con picchi locali fio a a 42 gradi. Sono attese altre 'notti tropicali', con le minime sopra i 25 gradi. (ANSA).