(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari Yael Trepy, ricoverato in Terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. L'ultimo bollettino dell'Aou di Sassari certifica che il calciatore, dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Al risveglio - si legge - il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili". (ANSA).