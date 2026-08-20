(ANSA) - NEW YORK, 20 AGO - I bond americani annullano i guadagni registrati dopo l'annuncio del piano del segretario al Tesoro Scott Bessent di raddoppiare il buyback di debito a lunga scadenza, mostrando lo scetticismo degli investitori di fronte a una tattica non convenzionale per cercare di controllare il mercato obbligazionario. Il rendimento del titolo a 30 anni è salito di sei punti base, portandosi al 5,26% e tornando così ai livelli precedenti l'annuncio. Un aumento simile è sperimentato anche dai Treasury a 10 anni. (ANSA).