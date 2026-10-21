(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Il Btp Valore raccoglie 1,75 miliardi a metà giornata con 55.800 contratti dopo oltre 4 ore e mezza di asta. A questi si aggiungono i 670 milioni con 24.800 contratti del Btp Valore Insieme. Il primo paga cedole trimestrali crescenti al 3,7% il primo e il secondo anno, al 4,1% nel terzo e quarto per poi salire al 4,7% nel quinto e ultimo anno mentre il secondo paga un'unica cedola del 22,25% alla scadenza dei 5 anni nell'ottobre del 2031. L'asta termina alle 13 di venerdì 23 ottobre salvo chiusura anticipata dell'offerta. I rendimenti potranno essere aggiornati solo al rialzo in base alle condizioni di mercato al momento della chiusura. (ANSA).