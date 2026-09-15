(ANSA) - NEW YORK, 15 SET - Il Consiglio di amministrazione del Kennedy Center ne ha votato la chiusura immediata citando problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Il monumentale edificio in marmo bianco sul Potomac, costruito come memoriale al presidente John F. Kennedy, resterà chiuso a tempo indeterminato a tutti i visitatori. Un portavoce della deputata democratica dell'Ohio Joyce Beatty, membro ex officio del board, ha confermato l'esito del voto. Secondo il Consiglio, la chiusura totale del complesso è necessaria per evitare che le condizioni dell'edificio rappresentino un pericolo per i dipendenti e per il pubblico. (ANSA).