(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Se si considerano i redditi compresi tra i 29mila e i 35mila euro lordi l'anno e quelli superiori, il 30,22% degli italiani versa il 78,87% dell'Irpef. Sull'altro piatto della bilancia, si contano 24,8 milioni di italiani che non dichiarano redditi, corrispondendo poco o nulla delle imposte dirette. È quanto emerge dalla tredicesima indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare, presentata a Milano da Itinerari Previdenziali insieme a Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) e Fondazione Anna Kuliscioff. A partire dagli ultimi dati (2024), l'evento ha indicato come la corposa normativa italiana in materia di assistenza disincentivi implicitamente produttività e sviluppo, favorendo invece lavoro irregolare, sottodichiarazioni fiscali e fenomeni di elusione fiscale e contributiva. La ricerca mostra un Paese con una forte redistribuzione. Nel 2023, la Lombardia ha versato 55,479 miliardi di Iva (5.539 euro a testa). Per i cittadini del Sud, l'importo è di 860,34 euro a testa. Per le funzioni di assistenza sociale l'Osservatorio curato da Itinerari Previdenziali stima invece una redistribuzione a favore delle prime tre fasce di reddito pari ad almeno 91,42 miliardi. Nel 2025, a fronte di una spesa assistenziale superiore ai 165 miliardi, i poveri relativi sono 5,4 milioni e le persone in povertà assoluta più di 8,6. Dati che, con le dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef, non tornano con le abitudini di spesa e di consumo degli italiani, tra i primi in Europa. Solo in gioco d'azzardo, nel 2025 gli italiani hanno speso circa 3.144 euro a testa: una cifra che vale più dell'imposta media versata da gran parte dei contribuenti. (ANSA).