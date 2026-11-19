(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Sono già 69 le organizzazioni che hanno aderito al presidio nazionale convocato per il prossimo 26 novembre a Roma, in Piazza Capranica, contro il disegno di legge sulla caccia attualmente all'esame della Camera dei Deputati. Lo annuncia una nota spiegando che "si tratta di un risultato senza precedenti, che vede unite associazioni appartenenti a mondi diversi ma accomunati dalla convinzione che la tutela della fauna selvatica, della biodiversità e dei beni comuni non possa essere sacrificata agli interessi di una minoranza. Ambientalisti, animalisti, scienziati, escursionisti, esperti di conservazione, operatori del territorio, realtà imprenditoriali e cittadini hanno deciso di far sentire insieme la propria voce in un momento che viene considerato decisivo per il futuro delle politiche di tutela della natura nel nostro Paese. L'ampiezza delle adesioni conferma che l'opposizione alla proposta è trasversale nella società civile italiana. Alla manifestazione prenderanno parte anche esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, che porteranno il proprio sostegno a una mobilitazione nata dal basso ma capace di rappresentare una sensibilità sempre più diffusa nel Paese. Le organizzazioni promotrici ricordano che la proposta di legge in discussione contiene disposizioni che determinerebbero un significativo arretramento delle tutele oggi garantite alla fauna selvatica e agli ecosistemi, ampliando spazi e tempi destinati all'attività venatoria e riducendo gli strumenti di protezione costruiti in oltre trent'anni di legislazione nazionale ed europea. Per questo il presidio del 26 novembre rappresenta molto più di una semplice manifestazione. Rappresenta un momento di partecipazione democratica e di assunzione di responsabilità collettiva verso le generazioni future. La natura non è qualcosa di separato da noi. È la rete della vita di cui facciamo parte, il fondamento della nostra salute, della nostra sicurezza e della nostra economia. Difenderla significa difendere il nostro futuro. L'appuntamento è per il 26 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, in Piazza Capranica a Roma. Perché quando è in gioco il futuro della natura, è in gioco il futuro di tutti". (ANSA).