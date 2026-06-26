(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Si terranno giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano 39enne morto inseguendo un suv che non si era fermato a un posto di blocco. Così è scritto su un messaggio postato dalla famiglia, la quale spiega che la cerimonia si terrà alle 11 nella Chiesa parrocchiale della Madonna della Medaglia miracolosa a Milano, e non in Duomo come aveva ipotizzato nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Sala. La salma sarà esposta alla Domus funeraria San Donato, in via Nilde Iotti 1 a San Donato Milanese, dalle ore 8.30 di martedì 30 giugno fino alle ore 10 di giovedì 2 luglio. (ANSA).