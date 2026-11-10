(ANSA) - TORINO, 10 NOV - Il 13 novembre la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo conferisce il Premio StellaRe 2026 a Laura Mattarella, avvocata e figura impegnata da anni nelle attività istituzionali al fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al conferimento del premio seguirà un intervento di Laura Mattarella. StellaRe è il nome del premio che dal 2006 la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo assegna a donne che, con il loro lavoro, il loro impegno e le loro idee, hanno tracciato nuovi sentieri nei campi più diversi del sapere, con una particolare attenzione alle più complesse strategie culturali, politiche, economiche e scientifiche che articolano la società contemporanea. Il Premio StellaRe è un anello disegnato e realizzato dall'artista Maurizio Cattelan: un anello di fidanzamento nella sua immagine più classica, ma in versione gigante e in edizione unica. Un brillante luminoso come la stella, simbolo della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Il Premio StellaRe è stato conferito nel 2006 a Franca Sozzani, direttrice di Vogue Italia; nel 2007 a H.E. Sheikha Lubna Al Qasimi, ministro dell'Economia e della Pianificazione degli Emirati Arabi Uniti; nel 2009 a Lisa Phillips, direttrice del New Museum di New York, e all'architetta Kazuyo Sejima; nel 2011 al premio Nobel Elizabeth Blackburn; nel 2014 alla direttrice del Cern Fabiola Gianotti; nel 2015 a Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, presidente dei Musei del Qatar; nel 2016 ad Allegra Agnelli; nel 2017 a Lidia Bastianich; nel 2018 a Cherie Blair; nel 2024 alla filantropa italo-americana Maria Manetti Shrem; nel 2025 a Caterina Caselli. Nato nel 2006 su iniziativa di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, il Circolo StellaRe è stato creato con l'obiettivo di istituire e assegnare il Premio StellaRe. Con il conferimento del Premio, la vincitrice entra simbolicamente a far parte del Circolo, suggellando questo legame con il brillante del Premio StellaRe. (ANSA).