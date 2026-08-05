(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Brutta avventura per Igli Tare, ex calciatore ed ex direttore sportivo del Milan, derubato su un treno. A renderlo noto è la polizia su Instagram. "Sul treno purtroppo, a volte, basta un attimo di distrazione per avere brutte sorprese, come accaduto a Igli Tare che è stato derubato della borsa dalla cappelliera", si legge nel post in cui viene aggiunto che "il dirigente sportivo, appena sceso dal treno allo scalo di Roma Termini, ha avuto la prontezza di rivolgersi immediatamente alla polizia ferroviaria del compartimento Lazio". E così "i poliziotti, grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza, sono riusciti ad individuare l'autore del furto nel giro di pochi minuti. L'uomo è stato rintracciato e arrestato e la borsa restituita al proprietario". "Quella che sembrava essere iniziata come una brutta giornata si è risolta nel migliore dei modi grazie al nostro esserci sempre", conclude la polizia che ha pubblicato anche una foto di Tare, sorridente tra due agenti, con la borsa ritrovata in primo piano. (ANSA).