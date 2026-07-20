(ANSA) - TEL AVIV, 20 LUG - "In conformità con le direttive del rango politico, il programma pilota 'Zona Sicura' è iniziato oggi nel sud del Libano meridionale, in collaborazione con le forze armate Usa del Centcom e le forze armate libanesi". Lo comunica in una nota il portovoce dell'Idf, secondo cui "nell'ambito del programma pilota, team dell'Idf, delle forze armate Usa e libanesi si stanno coordinando e pianificando la continua attuazione dell'accordo". "L'Idf risponderà con fermezza a qualsiasi violazione dell'accordo", aggiunge la nota. (ANSA).