(ANSA) - FIUMICINO, 30 GIU - "A maggio la domanda di trasporto aereo passeggeri è diminuita del 2,2% su base annua a causa dell'impatto della guerra in Medio Oriente". Lo ha detto Willie Walsh, direttore generale della Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo). "Il calo - ha aggiunto - si è concentrato sulle compagnie aeree mediorientali, con una flessione del 28,4% rispetto all'anno precedente. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto al calo del 46,6% registrato ad aprile, segno della resilienza della regione. In particolare, abbiamo anche osservato contrazioni della domanda su base annua sia in Nord America che in Asia, in gran parte legate alle condizioni del mercato interno negli Stati Uniti e in Cina. Nel complesso - ha commentato Walsh -, la domanda di maggio è apparsa ancora in gran parte resiliente nonostante gli alti prezzi del carburante e delle tariffe aeree. Sebbene il recente forte calo dei prezzi del petrolio sia uno sviluppo incoraggiante, le difficoltà create dalla guerra probabilmente persisteranno ancora per qualche tempo. L'approvvigionamento di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rimane incerto ed è probabile che ci vorrà del tempo prima che i benefici derivanti dai prezzi più bassi del petrolio si riflettano in una normalizzazione dei prezzi del carburante per aerei. Nel frattempo, le compagnie aeree che operano con un margine del 2% non avranno altra scelta che continuare a testare la resilienza della domanda con tariffe più elevate che tentano di coprire gli alti costi del carburante", ha concluso. (ANSA).